Aktien Wien Schluss Gewinn vor US-Arbeitsmarktbericht Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit einem klaren Plus geschlossen. Der ATX stieg um 0,88 Prozent auf 3664,87 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen nur wenig Bewegung zu sehen. Insgesamt hielten sich die Anleger vor dem zum …