Der DAX pendelt über 15800 Punkten heute erst einmal mit deutlich weniger Volatilität aus. Man spürt die Spannung vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Erneut die 15.800 als Unterstützung

Nach zwei starken Eröffnungstagen begann der DAX auch heute wieder schwungvoll den Tag. Zunächst war dies in der Vorbörse aber nicht erkennbar, wie Andreas Bernstein im Livestream am Morgen ausführlich erörterte. Immerhin konnte die 15.800 an den Vortagen verteidigt werden, trotz der schlechten ADP-Daten vom Mittwoch aus den USA.

Thematisch widmeten wir uns am Morgen dem Kaffeemarkt zu. Nicht nur der Rohstoffmarkt selbst ist spannend, sondern auch das Kundenverhalten. Insbesondere in den Kaffeehausketten wie Starbucks sind die Wünsche sehr breit gefächert und stellen Mitarbeiter vor hohe Herausforderungen.

Ein paar Beispiele wurden benannt und auch der Hinweis auf Kapseln, wie sie JDE Peets herstellen, gegeben. Die Aktie von Starbucks mit allen Analysteneinschätzungen sowie Luckin Coffee aus China werden mit begutachtet, bevor wir auf die anstehenden Termine des Tages, die den Börsenhandel beeinflussen könnten, näher eingingen.

Direkt nach der XETRA-Eröffnung vollzog der DAX eine Aufwärtsbewegung, die in die Nähe der 15.900 führte. Wie an den Vortagen verharrten wir nach dieser ersten Bewegung an dieser Stelle und korrigierten sie auch wieder. Entsprechend volatil war auch das Gespräch mit Ingmar Königshofen am Vormittag:

Er schaute ausführlich auf die Brokerlandschaft in den USA. Insbesondere Robinhood sorgte für Schlagzeilen, da das Geschäftsmodell durchaus von Provisionen abhängt und hier eine Untersuchung der SEC ansteht. Werden hier Kunden vor dem Hintergrund der Gewinnoptimierung schlechter gestellt als am "freien Markt"? Genau diese Frage muss geklärt werden, die Aktie ist unter Druck.

In dieses Segment taucht PayPal ein. Gerüchten zufolge sollen hier auch bald Aktiengeschäfte abgewickelt werden. Was bedeutet dies für das Geschäftsmodell und den Aktienkurs?

Bei Xiaomi gab es einen Grund zum Feiern. Die Smartphoneverkäufe haben Apple überholt. Zudem will die Aktie in den Sektor Elektromobilität einsteigen. Ein Konkurrent für Tesla? Auch dort gibt es News, die jedoch wenig kursbestimmend sind.

Im weiteren Verlauf passierte relativ wenig. Die 15.820 wurde mehrfach tangiert und die 15.800 nicht mehr unterschritten. Damit pendelte sich der DAX auf einem Niveau ein, welches in den Vortagen den Schlusskursbereich bildete. Abnehmende Volatilität auf nur noch 65 Punkte zeigten eine Art Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag an.

Folgende Parameter wurden verzeichnet:

Eröffnung 15.813,57 Tageshoch 15.874,67 Tagestief 15.810,77 Vortageskurs 15.824,29 Schlusskurs 15.840,59

Der starke Anstieg vom Morgen mit dem anschliessenden Abverkauf ist im Chartverlauf heute erneut sehr deutlich zu sehen:

Nachbörslich notieren wir nahezu auf dem Schlusskursniveau des Vortages. Die Rekorde beim S&P500 und Nasdaq hatten keinen weiteren Einfluss auf den DAX.

Gefragt war die Deutsche Post heute. Sie wird am 20. September in den europäischen Index Stoxx Europe 50 aufgenommen. Dies teilte der Indexanbieter Qontigo mit, es war im Vorfeld aber erwartet worden.

Auch Infineon kletterte weiter und notiert damit nur ganz knapp unter seinem Allzeithoch. Die Konkurrenz wie Nvidia und ASML sind weiter ungebremst im Chartbild, sodass der ganze Sektor gefragt war.

Welche Aktien standen heute im Fokus der Anleger?

Blick auf die Bewegungen in den DAX-Werten

Wie am Vortag notierte auch heute wieder die Vonovia unter den schwächsten Werten.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Das große DAX-Bild

Ein wenig "Luft" in Form von Volatilität entwich aus dem Index, ohne dass sich am Niveau etwas änderte. Erneut schloss der Index über 15.800 Punkten und hatte im Tagesverlauf damit Stärke gezeigt.

In Summe bleibt damit das mittelfristige Chartbild unverändert:

Über diese Situation und die ersten Indikationen des neuen Handelstages sprechen wir wieder am Dienstag auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange mit Andreas Bernstein um 8.30 Uhr. Verpassen Sie nicht das Interview mit unserem Händler Patrick im weiteren Verlauf des Handelstages.

