Als erstes Land der Welt führt El Salvador den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein. Das sorgt für ordentlich Rückenwind am Krypto-Markt. Doch die Mehrheit der Salvadorianer lehnt das Bitcoin-Gesetz ab.

In dem zentralamerikanischen Staat El Salvador ist der Bitcoin ab Dienstag gesetzliches Zahlungsmittel. Ein entsprechendes Gesetz wurde bereits vor drei Monaten beschlossen. Es tritt heute in Kraft. Alle Läden und Händler müssen nun die Kryptowährung als Zahlungsmittel annehmen, sofern sie technisch dazu in der Lage sind. Auch Steuern können in Bitcoin gezahlt werden. Zudem soll auf den Tausch von Bitcoin keine Kapitalertragsteuer erhoben werden.

Der Krypto-Markt profitiert von der Positivmeldung aus dem zentralamerikanischen Zwergstaat: Innerhalb von 24 Stunden gewann der Bitcoin mehr als 1,5 Prozent dazu. Aktuell kostet eine Einheit der Digitalwährung 52.573 US-Dollar (Stand: 07.09.2021, 08:33 Uhr, CoinMarketCap):