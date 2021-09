Stärker als erwartete Zahlen zum chinesischen Außenhandel lindern heute Morgen ein wenig die Angst der Anleger vor einer allzu großen Wachstumsdelle durch die jüngst ergriffenen Lockdown-Maßnahmen.

Die durch die Daten ausgelöste gute Stimmung an Asiens Börsen dürfte den Deutschen Aktienindex zum heutigen Handelsstart allerdings nur wenig anstecken. Wir erwarten leichte Verluste, nachdem der Markt schon gestern in der Hoffnung weiter steigender Kurse an der Wall Street vorgelaufen war. Der DAX notiert mit gut 15.900 Punkten nun genau in der Mitte seiner seit zweieinhalb Wochen andauernden Handelsspanne.

Die Investoren hoffen derzeit vor allem auf eine Erholung der chinesischen Technologieaktien, die in den vergangenen Monaten stark unter die Räder kamen. Doch werden neue Stimuli oder bessere Wirtschaftsdaten kaum dazu beitragen, hier die Wende zu bringen. Was es dafür braucht, ist eine Charme-Offensive der Regierung in Peking, um das zerstörte Vertrauen nach unvorhersehbaren Regulierungs-Eingriffen wieder herzustellen.

Was die am Donnerstag anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag angeht, hält sich die Erwartungshaltung der Anleger in Grenzen. Unter ihnen reift mehr und mehr die Gewissheit, dass die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise schon wieder zu schwach ist, um ein Strammziehen der geldpolitischen Zügel zum jetzigen Zeitpunkt zu rechtfertigen.

Was die Inflation angeht, wäre ein solches „auf die Bremse treten“ zwar notwendig. Schaut man sich allerdings die Flexibilisierung der Inflationsziele von Fed und EZB an, könnte diese auch als ein Eingeständnis gewertet werden, dass ein Zurückdrehen der geldpolitischen Stützen auch in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Ein solches Szenario dürfte die Aktienkurse noch ein paar Jahre weiter nach oben treiben.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.