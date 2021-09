Die 100-%-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour, erreicht 208 Mio. $ an verwalteten Aktiva – eine Verdoppelung innerhalb von 2 Monaten - Steigerung von Aktiva um fast 70 Mio. $ seit August

Toronto, 7. September 2021. DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, OTC: DEFTF, GR: RMJR) („DeFi Technologies“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Valour Inc., der revolutionäre Ausgeber von börsengehandelten Produkten für digitale Aktiva, die Marke von 208 Millionen US$ (1,7 Milliarden SEK) an verwalteten Aktiva überschritten und somit ein außergewöhnliches Ergebnis in den ersten acht Monaten des Jahres 2021 erzielt hat, in denen die verwalteten Aktiva seit Anfang 2021 um über 1.400 % gestiegen ist. Per 7. September 2021 beliefen sich die verwalteten Aktiva von Valour auf beeindruckende 208 Millionen US$, was über 1,7 Milliarden SEK entspricht.