goldinvest.de Blue Moon startet Step-Out-Bohrungen auf Silberprojekt in Kalifornien Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 09.09.2021, 07:25 | 16 | 0 09.09.2021, 07:25 | Es geht wieder los: Blue Moon Metals will die bereits nachgewiesenen Ressourcen noch einmal ausweiten. Es geht wieder los: Blue Moon Metals will die bereits nachgewiesenen Ressourcen noch einmal ausweiten. Blue Moon Metals Inc. (TSXV: MOON; FRA: 8SX0) will die diesjährige Bohrsaison in Kalifornien nutzen, um die Ressourcen auf seinem fortgeschrittenen VMS-Projekt „Blue Moon“ zu erweitern und zusätzlich noch nicht bekannte mineralisierte Zonen zu finden. Zunächst sind 3-4 Step-Out-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.400 Metern geplant. Diese Bohrungen werden eine Reihe von vielversprechenden Zielen erproben, die auf dem untenstehenden Längsschnitt markiert sind.

Abbildung 1: Längsschnitt durch die Lagerstätte von Blue Moon in Kalifornien. Die mit einem roten Stern markierten Stellen sind die Zonen, die im September erstmals durch Bohrungen getestet werden sollen. Patrick McGrath, Chief Executive Officer, sagte: „Wir freuen uns, die Wiederaufnahme der Bohrungen für die Ressourcenerweiterung sowie für hochwirksame Explorationsziele auf der Suche nach neuen VMS-Linsen bekannt zu geben. Seit dem erfolgreichen Programm Anfang 2020 haben wir beträchtliche Ressourcen für die Überprüfung der historischen Daten aufgewendet und mehrere Explorations- und Erschließungsbohrungen identifiziert, die alle die potenzielle Größe der Lagerstätte Blue Moon dramatisch verändern könnten." Es ist allgemein bekannt, dass VMS-Lagerstätten in Clustern vorkommen, weshalb eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht neben den bekannten Vorkommen zusätzliche Massivsulfidlinsen zu finden. Blue Moon hat vor drei Jahren seine letzte abgeleitete Mineralressource nach 43-101 Standard veröffentlicht (am 14. November 2018). Die Ressource umfasst bislang mit 10 Millionen Unzen Silber, 771 Millionen Pfund Zink, 71 Millionen Pfund Kupfer und 300.000 Unzen Gold. Eine umfassende Überprüfung der historischen und aktuellen Bohrdaten identifizierte mehrere vorrangige Bohrziele mit dem Potenzial sowohl für neue Linsen als auch für die Erweiterung der aktuellen Linsen. Über Blue Moon Metals Blue Moon Metals (TSX.V: MOON; OTCQB: BMOOF) treibt die gleichnamige polymetallische Lagerstätte Blue Moon voran, die Zink, Gold, Silber und Kupfer enthält. Das Grundstück ist gut gelegen und verfügt über eine bestehende lokale Infrastruktur, einschließlich asphaltierter Autobahnen in drei Meilen Entfernung, einer Wasserkraftanlage in wenigen Meilen Entfernung, einer dreistündigen Fahrt zum Hafen von Oakland und einer vierstündigen Fahrt zum Dienstleistungszentrum von Reno. Die Lagerstätte ist in der Tiefe und entlang des Streichens offen. Die Mineralressource Blue Moon 43-101 umfasst 7,8 Millionen abgeleitete Tonnen mit 8,07 % Zinkäquivalent (4,95 % Zink, 0,04 oz/t Gold, 0,46 % Kupfer, 1,33 oz/t Silber), die 771 Millionen Pfund Zink, 300.000 Unzen Gold, 71 Millionen Pfund Kupfer und 10 Millionen Unzen Silber enthalten.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Blue Moon Metals halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und Blue Moon Metals ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenskonflikt gegeben ist. GOLDINVEST Consulting wird von Blue Moon Metals für die Erstellung von Artikeln zum Unternehmen entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenskonflikt darstellt







