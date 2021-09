Ynvisible stellt Displays für MINT-Unterrichtskit von Electroninks her; Einführung für die Feiertage 2021 geplant

Ynvisible Interactive Inc. (das „Unternehmen“ oder „Ynvisible“) (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) , ein wachstumsstarkes Unternehmen im Markt für das Internet der Dinge (IoT), gab heute bekannt, dass mit der kommerziellen Herstellung und Lieferung von elektrochromen Displays für Circuit Scribe, die führende Unterrichtskitserie in den MINT-Fächern, begonnen wird. Infolge der ( 2019 angekündigten ) Partnerschaft von Ynvisible und Electroninks wird das neue MINT-Unterrichtskit von Elektroninks in den USA, Kanada und Großbritannien rechtzeitig zu den Feiertagen 2021 auf den Markt kommen.

Unlimited design options with Ynvisible’s new generation color displays. Create inspiring user experiences without needing to rely on power-hungry and expensive displays. (Photo: Business Wire)

2013 stellte Electroninks die Unterrichtskitserie Circuit Scribe vor, die Kindern helfen soll, in die Geheimnisse der Elektronik einzudringen. Die Circuit Scribe MINT-Kits basieren auf Stiften mit leitfähiger Tinte, mit denen elektrische Verbindungen zwischen elektronischen Bauteilen gezogen werden. Die Marke Circuit Scribe ist jetzt ein bekannter Name in den MINT-Fächern, auf Maker Faires, bei projektbasiertem Unterricht und pädagogischem Spielzeug sowie in Schulen und Haushalten weltweit.

„Circuit Scribe begann mit einer Idee, nämlich, dass wir das Lernen in den MINT-Fächern für alle unterhaltsam und zugänglich machen könnten. Zusammen mit unserem Partnerunternehmen Ynvisible freuen wir uns nun darauf, unser Produkt auf das nächste Niveau zu heben und alle SchülerInnen, Lehrkräfte und andere Interessierte dazu anzuregen, ihrem Interesse an richtungweisender elektrochromer Technologie weiter nachzugehen.“ - Dr. Brett Walker, CEO und Mitbegründer.

„Zusammen mit Electroninks halten wir unser Versprechen, elektrochrome Technologie vor ein breites Publikum zu bringen. Den Anfang machen wir dabei in den Grundschulen und mit Eltern und Lehrkräften“, so Michael Robinson, CEO von Ynvisible Interactive.

„Die robusten Displays von Ynvisible ermöglichen mit ihrem extrem niedrigen Stromverbrauch neue innovative Produkte und Erlebnisse innerhalb unserer Kundenvertikale „Smart Play“. Die Aufnahme unserer Displays in Lernhilfen, Computerspiele und Spielsachen sorgt dafür, dass der Technologieunterricht den Lernenden Spaß bringt. Zudem bieten die Displays Lehrkräften praktische didaktische Module, und sie bilden ein Sprungbrett zu neuen Produktideen für unsere Kunden.“