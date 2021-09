Berlin (ots) -



- Erstmals sind 50 Prozent der Versicherungskunden bereit, einen

Versicherungsvertrag mit neuen digitalen Anbietern zu schließen

- Etablierte Versicherer gehen strategische Partnerschaften ein, um

wettbewerbsfähig zu bleiben



InsurTechs und im Versicherungsmarkt aktive BigTechs nutzen beachtliche

Kapitalzuflüsse, um die technologische Innovation voranzutreiben, wie der World

InsurTech Report 2021 (https://worldinsurtechreport.com/) von Capgemini (https:/

/www.capgemini.com/de-de/research/studie-sustainable-it-nachhaltigkeit-technolog

ie/) und Efma (http://www.efma.com/) zeigt. Damit steigt der Druck auf

etablierte Versicherer. Die jungen digitalen Akteure bieten eine stärkere

Personalisierung und konzentrieren sich auf das Kundenerlebnis, wodurch sie an

Reife und Akzeptanz auf Kundenseite gewinnen. Als Reaktion darauf versuchen die

etablierten Versicherer, ihre Technologiekompetenz durch Partnerschaften mit

InsurTechs zu stärken oder diese aufkaufen - mit dem Ziel, digital zu sein,

statt nur digital zu handeln.





Der Studie zufolge haben Tech-Giganten und InsurTechs einen beispiellosen Zugangzu Investitionskapital erlangt. Damit erweitern sie ihre Digitalkompetenzen undbauen ihren Innovationsvorsprung auch in der Versicherungswirtschaft aus.Zwischen 2018 und 2020 haben ein bekannter Automobilhersteller und die fünfgrößten Tech-Unternehmen, die Versicherungsleistungen anbieten, fast das2,5-fache der Marktkapitalisierung der 30 größten Versicherer weltweit im Jahr2020 hinzugewonnen[1]. Bis Ende 2020 überstieg das gesamte Marktkapital derbörsennotierten InsurTechs 22 Milliarden Dollar[2]. InsurTechs entwickeln sichzum Investitionstrend, da eine ganze Reihe von Investoren die Kapitalzuflüsseträgt. Risiko- und Beteiligungskapitalgeber stellen in der Frühphase Kapital zurVerfügung; Rückversicherer spielen zwei Schlüsselrollen: Sie unterstützenInsurTechs durch Investitionen und stellen ihnen unerlässlicheUnderwriting-Kapazitäten bereit."Während InsurTechs für Versicherer lange Zeit primär Schlüssel für eine bessereCustomer Experience waren, liegt der Haupttreiber für Kooperationen undAkquisitionen jetzt ganz klar auf Reach. Es geht also um Fähigkeiten, mit denenVersicherer die Reichweite ihrer Services erhöhen können, zum Beispiel durchEmbedded Insurance", so Gunnar Tacke, Managing Business Analyst bei Capgemini."Der Schlüssel zur Zukunft der Versicherungsbranche ist Modularität. Auch dieVersicherer müssen sich flexibel aufstellen, um ein breites Spektrum künftigerSzenarien abbilden zu können. Modulare Angebote, Systeme und