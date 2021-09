Studie der Finanztip Stiftung offenbart große Defizite bei praktischem Finanzwissen in Deutschland

Berlin (ots) -



- Jeder Zweite weiß nicht, wann Dispozinsen beim Girokonto anfallen

- Jüngere, Geringverdiener und Frauen haben größere Wissenslücken

- Unter 30-Jährige haben hohe Affinität zu Aktien, sind dabei aber zu unbedarft



Egal ob bei Krediten, Versicherungen oder bei der Geldanlage - wer

Finanzprodukte verstehen will, benötigt dafür praktisches Finanzwissen. Das ist

jedoch bei einem großen Teil der Bevölkerung nur mangelhaft ausgeprägt, wie eine

aktuelle repräsentative Studie der Finanztip Stiftung zeigt. Bei der groß

angelegten Untersuchung wurden mehr als 3.000 Menschen im Alter von 16-69 Jahren

zu konkreten alltäglichen Finanzentscheidungen befragt. Umgerechnet in

Schulnoten, hätte dabei rund jeder Zweite mit einer Vier minus oder schlechter

abgeschnitten.





Insgesamt bekamen die Studienteilnehmer zwölf Fragen zu alltäglichenFinanzthemen wie etwa Versicherungen, Kredite oder Aktien gestellt. "Wir habengenau solches Finanzwissen erfragt, das nötig ist, um ganz alltäglicheFinanzprodukte richtig zu beurteilen", sagt Hermann-Josef Tenhagen,Chefredakteur von Finanztip. "Wir wollten etwa wissen, wann bei einem GirokontoDispozinsen anfallen." Das Ergebnis: Jeder Zweite weiß nicht, dass Dispozinsensofort anfallen. Rund 25 Prozent sind stattdessen der Meinung, dass der Dispokostenlos ist, wenn das Konto am Monatsende wieder ausgeglichen wird. Wer alleFragen richtig beantwortet hat, konnte maximal 12,5 Punkte erreichen. Mehr alsdie Hälfte schaffte jedoch maximal 6 Punkte - in der Schule wäre das eine Vierminus oder schlechter.Erfahrungswissen macht den UnterschiedDie Studie zeigt, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen schlechter abschneiden alsandere. So erreichen nur rund 38 Prozent der unter 30-Jährigen 6,5 Punkte odermehr. Zum Vergleich: Bei den über 30-Jährigen beträgt der Anteil rund 52Prozent. Beim Einkommen ist es ähnlich: Von den Haushalten, die im Monat nur biszu 1.500 Euro zur Verfügung haben, erreichen lediglich rund 30 Prozentmindestens 6,5 Punkte, bei Haushalten mit mehr als 3.800 Euro sind es rund 69Prozent. "Erfahrunsgwissen macht einen echten Unterschied", erklärt Tenhagen."Wer mal einen Kredit aufgenommen hat, kennt sich eher mit Zins und Tilgung aus,als diejenigen, die sich noch nie Geld von der Bank geliehen haben." Jüngerestehen meist am Anfang ihres Berufslebens und beginnen erst, größere finanzielleEntscheidungen zu treffen. Und wer wenig Geld zur Verfügung hat, der hat sichoft noch nicht mit Sparprodukten für die Altersvorsorge beschäftigt.Unter 30-Jährige setzen vor allem auf AktienAuffällig ist, dass die unter 30-Jährigen zwar grundsätzlich weniger über