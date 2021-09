New York (ots/PRNewswire) - Eine euphorisierende, multisensorische Erfahrung :

Transcendence - Das erste Kapitel von Air Designed by KenzoDigital --

vorgestellt



Neues Video der Outdoor-Glasaufzüge im SUMMIT One Vanderbilt, die zum höchsten

außenliegenden Aussichtspunkt in der Midtown hinauffahren





Besuchen Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3290024-1&h=223996875&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3290024-1%26h%3D3115415859%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.summitov.com%252F%26a%3Dwww.summitov.com&a=www.summitov.com , um Eintrittskarten zu kaufen und als eine/r der ersten das ExperienceSUMMIT One Vanderbilt zu erlebenSL Green Realty Corp. (NYSE: SLG) startet heute den Ticketverkauf für das SUMMITOne Vanderbilt und enthüllt das erste Kapitel von Air , einem storybasierten,immersiven Erlebnis im SUMMIT One Vanderbilt, das von Kenzo Digital entworfenwurde. Transcendence mischt Transparenz und Reflexionsvermögen und schafft dieIllusion eines grenzenlosen Raums, der die Welt in ein unendliches Universumohne feste Form oder Grenze verwandelt. Jeder Moment in Transcendence bieteteine verlockende und einzigartige Erfahrung, die für den jeweiligen Momenteinzigartig ist.AIRAir ist ein begehbares Kunstwerk, das eine Geschichte voller wörtlicher undfigurativer Reflexionen erzählt. Mit jedem Schritt durch Air wird das, was dieBesucher sehen, mit unglaublicher Komplexität und Größe neu angeordnet, so alsgälten die Gesetze der Physik nicht. Der Besucher taucht ein in die Natur imHerzen Manhattans, ein wenig wie im Central Park, aber hoch oben am Himmel. Dankseiner einzigartigen Perspektive holt Air die äußere Umgebung in den Raum hineinund vergrößert sie bis ins Unendliche."Zusätzlich zu ihrer bemerkenswerten Materialität ist Air eine lebendige,atmende Einheit, die durch ihre multisensorische Verwendung von Klang,Beleuchtung und Produktionsdesign zum Ausdruck kommt. Es ist eine Geschichte,die sich mit jedem Raum weiterentwickelt und die Besucher tiefer und tiefer dasErlebnis hineinbegleitet, bis sie schließlich selbst Teil davon werden. ObwohlAir eine zutiefst persönliche Erfahrung ist, offenbart sie ein gemeinsamesBewusstsein und lädt Besucher jeden Alters dazu ein, sich am kollektiven Staunenzu beteiligen", erläutert Kenzo Digital, Künstler und CEO von Kenzo DigitalImmersive . "Durch die grenzenlose Gegenüberstellung von Formen zwingt Air denBesucher dazu, im Hier und Jetzt zu leben: ruhig, bewusst und frei."ASCENT, LEVITATION, APRÈS und die SUMMIT TERRACEDie Aussichtsplattform am SUMMIT One Vanderbilt bietet viel mehr als nur