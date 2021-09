Kissigs Portfoliocheck: Steve Mandel ist ganz heiß auf Buffetts Brasilien-Fintech StoneCo

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der bekanntesten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.Mein 157. Portfoliocheck führt mich erneut zum Depot von, einem der erfolgreichste Hedgefonds-Manager unserer Zeit. Er gehört zu den sogenannten Tiger Cups, den Tigerwelpen. Die Bezeichnung geht zurück auf, der mit seiner Tiger Management Group zu den erfolgreichsten Fondsmanagern des letzten Jahrhunderts gehört. Seit 1997 leitet Mandel den von ihm gegründeten Hedgefonds, der inzwischen rund $28 Mrd. an Investorengeldern verwaltet und in den letzten 13 Jahren durchschnittlich Renditen von über 20% erzielte.

Disclaimer: Habe Amazon, Facebook, MercadoLibre, ServiceNow, StoneCo, Twitter auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Steve Mandel pflegt einen aktiven und. Im 2. Quartal 2021 lag seine Turnoverrate bei 23% und unter den nun 36 Werten in seinem rund $31,7 Mrd. schweren Portfolio finden sich 10 Neuaufnahmen. Technology stellt mit knapp 37,5% weiter den stärksten Sektor in Mandels Portfolio gefolgt von Communication Services mit 20,7% und zyklischen Konsumwerten mit 20%. Dahinter liegen Healthcare mit 10,1% und Financial Services mit 4,8%.Größte Position in Mandels Portfolio bleibtmit 7,5%, gefolgt(zuvor L Brands) mit 6%,mit 5,5% undmit 5,3%.undhat er komplett verkauft, beiundist er neu eingestiegen, während erundmassiv aufgestockt hat. Ebenso bei[WKN: A2N7XN], wo er nun mit 4,9% Anteil der drittgrößte Aktionär ist und damit sogarüberholte, der mit einem Anteil von 3,5% nun auf dem fünften Rang liegt hinter dem weltgrößten Vermögensverwalter. StoneCos Kurs ist, nach einer Vervielfachung in 2020, in diesem Jahr kräftig unter die Räder gekommen, weil die Geschäfte unrund laufen. Mandel setzt hier als Contrarian auf einen Rebound und wittert größte Chancen...