Sachsen-Anhalt/Wirtschaft / Banken schließen viele Filialen in Sachsen-Anhalt

Die Sparkassen, Genossenschaftsbanken und privaten Banken inSachsen-Anhalt streichen ihr Filialnetz zusammen. In den vergangenen fünf Jahrenschrumpfte das Netz der Beratungsstellen beim Branchenprimus Sparkasse um zwölfProzent, bei den Volksbanken fiel sogar knapp ein Drittel aller Filialen weg.Auch die Commerzbank will in den kommenden zwei Jahren jeden Dritten Standortschließen. Das ergab eine Recherche der Mitteldeutschen Zeitung(Samstag-Ausgabe).Die Gründe für den Abbau sind bei fast allen gleich: "Mehr Kunden erledigen ihrenormalen Bankgeschäfte online", sagt der Präsident des OstdeutschenSparkassenverbandes (OSV), Micheal Ermrich. Dies lässt sich für alleKreditinstitute auch in Zahlen fassen: Fast zwei Drittel der Kunden nutzeninzwischen Online-Banking. In der Pandemie mit vielen geschlossenen Filialennahm das noch einmal zu. Ein weiterer Grund: Durch die Niedrigzinsen verdienendie Geldhäuser weniger. Es muss also gespart werden. OSV-Chef Ermrich versichertjedoch: "Ein flächendeckendes Filialnetz gehört zu unserer DNA, sie bleibterhalten. Kunden suchen gerade bei wichtigen Fragen die Beratung vor Ort."Bei den 13 Sparkassen in Sachsen-Anhalt ging die Zahl der Filialen von 2016 bis2020 von 328 auf 288 zurück. Die 14 Volksbanken und Raiffeisenbanken haben ihrFilialnetz in den letzten fünf Jahren von 138 auf 93 reduziert. Die Deutsche Bank hat 14 Filialen im Land und in den vergangenen Jahren eine in Staßfurt(Salzlandkreis) geschlossen. Die Commerzbank will in den kommenden zwei Jahrendie Zahl der Filialen von 23 auf 16 reduzieren. Eine weitere Filiale fielbereits 2019 weg.