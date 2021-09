FRANKFURT (dpa-AFX) - Gleich zum Start in seiner Neubesetzung mit 40 Mitgliedern wird der Dax am Montag tiefer erwartet. Im Sog der schwachen Vorgaben aus den USA und Hongkong könnte es dabei auf den tiefsten Stand seit Wochen gehen. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex deutete rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn auf ein Minus von 0,85 Prozent auf 15 359 Punkte. Auch der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone dürfte mit ähnlich hohen Abschlägen in die neue Börsenwoche starten.

Der Dax hat bereits drei Wochen mit Kursabschlägen hinter sich. An der Wall Street hatten sich die Indizes am Freitag nach dem großen Verfallstag an den Terminbörsen ebenfalls schwach gezeigt. Die Börse in Hongkong folgte am Montag mit schweren Verlusten aufgrund der sich zuspitzenden Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Wichtige andere Handelsplätze der Region wie etwa Festlandchina und Japan blieben wegen eines Feiertags geschlossen.