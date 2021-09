Nachdem der Trend bei der TUI Aktie über die letzten Woche deutlich nach unten zeigte, hat sich in den letzten Tagen ein Licht am Ende des Tunnels gezeigt. Knapp oberhalb der charttechnischen Unterstützung um die Kernmarke bei 3,10/3,16 Euro drehte TUIs Aktienkurs am Mittwoch nach oben ab. Zuvor war die Reise Aktie über Wochen hinweg im Zuge des neuen Aufflammens des Pandemie-Infektionsgeschehens seit Ende Februar von 5,47 Euro auf ...