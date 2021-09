Allianz: Raus, raus, raus!

Ganz eng wird es heute für Allianz-Aktionäre. Schließlich muss die Aktie mit einem Minus von rund drei Prozent wieder ordentlich Federn lassen. Mittlerweile kosten die Papiere nur noch 185,66 EUR. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Allianz der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Allianz-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Abschlag hat nun dafür gesorgt, dass sich die Ausgangslage verschlechtert hat. Denn es wurde eine maßgebliche Haltezone unterkreuzt. So fällt die Aktie heute auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher lag das Tief bei 190,20 EUR und wurde am 190,20X erreicht. Die Spannung ist also kaum zu überbieten.

Download-Tipp: Zur anstehenden Bundestagswahl möchten wir Ihnen Aktien präsentieren, die nach der Wahl die größten Gewinnchancen haben. Dieses exklusive eBook können Sie hier kostenlos abrufen.

Anleger, die für die Zukunft auf Allianz setzen wollen, kommen jetzt noch einmal günstig zum Zug. Es gibt nämlich heute einen richtig fetten Rabatt. Wer dagegen von den Zukunftsaussichten nicht überzeugt ist, sieht seine Einschätzung heute bestätigt.

Fazit: Bei Allianz geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.