Sixt hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an. Man erwartet nun einen Umsatz zwischen 2,0 Milliarden Euro und 2,2 Milliarden Euro nach bisher erwarteten 1,95 Milliarden Euro bis 2,10 Milliarden Euro. Vor Steuern hebt Sixt die Gewinnprognose auf 300 Millionen Euro bis 330 Millionen Euro an gegenüber 190 Millionen Euro bis 220 Millionen Euro, die bisher in Aussicht gestellt wurden.„Die durchschnittlichen ...