Nachdem Aurubis das Werk der Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG infolge der Hochwasserkatastrophe aus dem Juli vorübergehend stilllegen musste, wir berichteten, soll der Standort ab dem 1. November schrittweise wieder die Produktion aufnehmen. Vorangegangen seien umfangreiche Aufräum- und Reparaturarbeiten an dem Standort, so Aurubis.„Ab Anfang November wird es nach heutigem Stand möglich sein, mit der Fertigung von bestimmten ...