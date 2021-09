Total Telecom stellt einen neuen umlaut Audit Report 2021 vor. Aus ihm geht hervor, dass LG U+ in Seoul eine höhere Leistung erzielt als KT und SKT Telecom (SKT) und den höchsten umlaut Score erreicht, obwohl das Unternehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten über ein deutlich geringeres Frequenzspektrum verfügt.

Das Unternehmen umlaut analysierte erstmals die Performance der südkoreanischen 5G-Mobilfunknetze. Die Bewertung der getesteten Netze erfolgte anhand der Daten- und Sprachübertragungsqualität. In Seoul belegte LG U+ mit insgesamt 979 von 1000 Punkten den ersten Platz, gefolgt von KT und SKT, die insgesamt 971 bzw. 952 Punkte erreichten. Wie aus dem Bericht hervorgeht, ist LG U+ mit dem LTE-Spektrum bei 50 MHz ausgestattet, was im Vergleich zu 55 MHz bei KT und 75 MHz bei SKT einen niedrigeren Frequenzbereich bedeutet. Dieselbe Situation liegt auch im Spektrum 5G New Radio (NR) vor, in dem LG U+ den Bereich 80 MHz nutzt, KT und SKT jedoch auf 100 MHz operieren.