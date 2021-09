Der Bazaar Berlin ist zurück (FOTO)

Berlin (ots) - Internationale Verkaufsmesse für Kunsthandwerk, Design,

Naturwaren und Fair-Trade-Produkte - Bazaar Berlin vom 3. bis 7. November 2021

auf dem Berliner Messegelände - Vorverkauf der Online-Tickets startete am 20.

September 2021



Ob außergewöhnlicher Schmuck aus Mexiko, warme Winterpullover aus kostbarer

Yakwolle aus der Mongolei, einzigartige Möbel und Holzaccessoires aus Marokko,

Türkei und Indonesien, handgefertigte Pashmina-Schals und Tücher aus Indien oder

ausgefallene Weihnachtsdekoration - auf dem Bazaar Berlin dreht sich 2021 wieder

alles um Kunsthandwerk, Design, Naturwaren und Fair-Trade-Produkte. Vom 3. bis

7. November öffnet die internationale Verkaufsmesse für Schönes und Nachhaltiges

aus aller Welt endlich wieder ihre Tore. "Auf dem Bazaar Berlin kommt zusammen,

was zusammengehört: nachhaltige Ideen, regionale und internationale Kreativität,

Leidenschaft und Begeisterung für das Einzigartige, für das Besondere. Auf dem

Bazaar unter dem Berliner Funkturm bekommen die Besucherinnen und Besucher

etwas, was es nicht überall zu kaufen gibt", erläutert Esther Piehl,

Projektleiterin des Bazaar Berlin.





"Der Bazaar Berlin ist unser buntes und besonderes Kaufhaus unter dem Funkturm.Hier finden Sie außergewöhnliche Geschenke aus der ganzen Welt mit ihreneinzigartigen Geschichten. Und so freuen wir uns ganz besonders im November zumBazaar Berlin endlich wieder das zu tun, was wir am besten können: nämlichGastgeber sein - für unsere Aussteller, Partner und Besucherinnen und Besucheraus der ganzen Welt, der Republik, aus Brandenburg und natürlich für dieBerlinerinnen und Berliner", sagt Karel Heijs, Geschäftsbereichsleiter LifeSciences der Messe Berlin.Nach einer pandemiebedingten Pause im letzten Jahr ist der Bazaar Berlin imNovember 2021 endlich zurück: In den Hallen 18, 20 und im Palais am Funkturmwerden 220 Aussteller aus 29 Ländern erwartet. "Unsere Besucherinnen undBesucher können sich in diesem Jahr wieder auf ein vielfältiges undumfangreiches Angebot freuen. Wer auf der Suche nach dem besonderenWeihnachtsgeschenk für die Lieben oder für sich selbst ist, wird hier bei unssicher fündig", versichert Esther Piehl. "Die Sicherheit und Gesundheit unsererBesucherinnen, Besucher und Aussteller hat dabei oberste Priorität. Auf Grundweiterhin geltender Reisebeschränkungen ist es leider noch nicht allenAusstellern und Partnern aus Übersee, Asien und Afrika möglich, hier bei uns inBerlin dabei zu sein", so Esther Piehl.Ticketvorverkauf startet onlineTickets für den Bazaar Berlin sind ab sofort im Onlineshop unterhttp://www.bazaar-berlin.de erhältlich. Das Tagesticket kostet 7 Euro (vor Ort: