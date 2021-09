Das Währungspaar USD/JPY setzte seine Hängepartie auch zuletzt fort.

Das Währungspaar USD/JPY setzte seine Hängepartie auch zuletzt fort. Einen klaren Richtungsentscheid gab es noch nicht. Das Warten auf diesen geht somit weiter.

Rückblick. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung bot sich dieses Bild. Damals hieß es unter anderem „[…] Seit dem Verlassen des Aufwärtstrends bestimmt eine Seitwärtsphase das Handelsgeschehen. Versuche des Greenbacks, mit Vorstößen auf der Oberseite neues Momenum zu kreieren, schafften es zuletzt kaum mehr über die 110,4 JPY. Die wichtigen Widerstände bei 111,0 JPY und 111,6 JPY blieben unberührt. Auf der Unterseite hat sich zuletzt mit dem Bereich von 109,0 JPY eine starke Unterstützung gebildet. Rücksetzer blieben weitgehend auf diesen Bereich beschränkt; von der „Schrecksekunde“ Anfang August einmal abgesehen. Neben der Marke von 109,0 JPY billigen wir dem Bereich um 108,4 JPY eine zentrale Bedeutung als Unterstützung zu. […] Ein Verlassen der Range könnte neuen Schwung in das Geschehen bei USD/JPY bringen. Die Gefahr von Fehlsignalen ist jedoch nicht zu unterschätzen. Insofern ist es wichtig, dass etwaige Ausbruchsbewegungen Bestätigung erfahren. Bei einem aufwärtsgerichteten Vorstoß würde sich dessen Relevanz erhöhen, sollte es im Anschluss über die 111,0 JPY oder gar 111,6 JPY gehen. Ein Rücksetzer unter die 109 JPY würde an Bedeutung gewinnen, sollte es im Nachgang auch noch unter die 108,4 / 108 JPY gehen.“



Die genannten Begrenzungen sind nach wie vor intakt. Allerdings konnte zuletzt die Unterseite der Range (also der Bereich um 109 JPY) deutlich an Bedeutung gewinnen, stand er in den vergangenen Handelstagen doch ein ums andere Mal im Fokus des Geschehens.

Die abwartende Haltung bei USD/JPY erklärt sich womöglich auch durch den anstehenden Termin der US-Notenbank. Das FOMC (Federal Open Market Committee) der US-Notenbank kommt zu seiner Septembersitzung zusammen und berät über die weitere Vorgehensweise der Fed. Am Mittwoch werden die Ergebnisse die Beratungen veröffentlicht. Zudem dürfte den begleitenden Kommuniqués eine hohe Aufmerksamkeit sicher sein.

Die nächsten Handelstage werden zudem mit einigen Konjunkturdaten gespickt sein. So wird es unter anderem für den Japanischen Yen am Freitag (24.09.) spannend, stehen dann doch Daten zur Entwicklung der japanischen Verbraucherpreise sowie der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Japan zur Veröffentlichung an.

Kurzum. Bei USD/JPY gilt es bis auf weiteres, die Begrenzungen der Range (110,4 JPY auf der Oberseite bzw. 109,0 JPY auf der Unterseite) im Auge zu behalten. Weitere wichtige Bereiche liegen auf der Oberseite bei 111,0 JPY und 111,6 JPY; auf der Unterseite hingegen bei 108,4 JPY und 108 JPY.