"Yumy Bear ist ein wahrhaft einzigartiges und wachstumsstarkes Unternehmen für gesunde Süßwaren. Die Nachfrage nach gesünderen Süßigkeiten seitens der Verbraucher steigt von Jahr zu Jahr und insbesondere der Bereich für Gummiwaren steckt noch in den Kinderschuhen." Yumy Bear Goods Inc. (ISIN: CA98872H1010; WKN: A3CRG9) hat in kurzer Zeit bereits großes Interesse seitens finanzstarker Händleradressen auf sich gezogen, die im Hype um veganes Essen eine riesige Geschäftsidee wittern und sich die exklusive Chance, in das erste börsennotierte vegane Gummibärchenunternehmen mit niedrigem Zuckergehalt zu investieren, nicht entgehen lassen wollen.

Wie Beyond Meat und Oatly könnte Yumy Bear aufgrund der von führenden Branchenexperten erwarteten Nachfrage nach der Aktie bald wesentlich mehr wert sein.

Die Aktie von Yumy Bear Inc. befindet sich in einem dynamischen Trend, der in den nächsten Wochen zunehmen dürfte. Wir erwarten noch im Frühherbst einen Ausbruch über die strategisch wichtige Barrierezone um 4 Euro und sehen ein Gewinnpotential für den Titel bis auf 6 Euro zum Jahresende.

Die aktuelle Firmennachricht zeigt, dass die Unternehmung von Yumy Bear vor einer starken Entwicklung zu stehen scheint. Anders ist die Personalie Jean-Paul Eleizegui nicht zu interpretieren. Der ehemalige Key Accounts Manager von Nestle Canada Inc. und Director of Sales von Huer Foods heuert jetzt bei Yumy Bear Goods Inc. an, um das Unternehmen bei seiner Expansion in Kanada zu unterstützen. Als Director of Sales wird er eng mit dem Führungsteam von Yumy Bear bei der Erarbeitung von kategorie-, kanal- und kundenspezifischen Strategien zusammenarbeiten, um ein gleichermaßen profitables Wachstum für Yumy Bear und seine Einzelhandelspartner zu erzielen.