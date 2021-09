Die Mister Spex SE (ISIN: DE000A3CSAE2 ) , seit dem 02.07.2021, zu 25,00 EUR emittiert, an der Börse handelbar, scheint es seinen Aktionären nicht recht machen zu können. Heute gab es Halbjahreszahlen, die eigentlich die Erwartungen trafen. aber dennoch fällt die Aktie heute im Laufe des Tages auf ein neues Rekordtief seit dem Börsengang. Und eine Erklärung für die heutige Kursreaktion findet man vielleicht eher in der allgemeinen Marktunsicherheit, der Angst vor einer möglicherweise anstehenden kräftigen Korrektur, dem Satz „cash ist fesh“ in unruhigeren Zeiten. Weniger Gründe lassen sich bei Mister Spex selber finden. Das Unternehmen wächst eigentlich, wie man aufgrund des Börsenprospektes erwarten darf. Gewinnstagnation in Kauf nehmen für Wachstumsfinanzierung ist „auch nicht gerade ein Negativkriterium“.

eher zu wünschne übrig. So etwas gab es schon häufiger: Eine Aktie, die eigentlcih genau das liefert, was der Markt aktuell mag, kommt einfahc „nicht in die Puschen“. Dazu eine – im Nachhinein -zu optimistische Bewertung beim Listing, die nach kurzer Zeit alle Kursanstiege auffrass. Und so die Aktie, mit dem Etikett „Unter dem Ausgabepreis“ notierend, nicht gerade attraktiver macht.

Zu den Zahlen

Trotz der Auswirkungen der Pandemie stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 101 Mio EUR(H1 2020: 80 Mio). Das Wachstum fand in beiden Marktsegmenten statt, wobei die Umsätze in Deutschland um 26 Prozent und in den internationalen Märkten um 24 Prozent stiegen. Mit Blick auf die Produktkategorien war die Sonnenbrille mit einem Umsatzanstieg von 38 Prozent die am stärksten wachsende Kategorie, die von nachlassenden Social-Distance-Maßnahmen und verstärkter Reisetätigkeit profitierte. Im Einklang mit dem strategischen Fokus auf Korrektionsbrillen stiegen die Umsätze um 32 Prozent. Der höhere Anteil an Korrektionsbrillen wirkte sich ebenfalls positiv auf die Bruttogewinnmarge aus, die um 210 Basispunkte auf 49,4 Prozent stieg.