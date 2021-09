Seite 2 ► Seite 1 von 2

Freiburg im Breisgau (ots) - Am 24. Sept. 2021 wird in Freiburg mit Buggi 52 einachtgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus in Holzbauweise vorgestellt. Das Hausist das erste FSC-zertifizierte Gebäude in Deutschland und setzt Maßstäbe fürklimagerechtes Bauen.Klimagerechtes Bauen, insbesondere im urbanen Raum, ist für die Städte derZukunft eine der Schlüsselherausforderungen. Der Baustoff Holz spielt dabei eineSchlüsselrolle, wenn er aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Mit Buggi 52,einem achtgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus mitten im Freiburger StadtteilWeingarten, wurde das Haus der Zukunft fertiggestellt. Als erstes Haus inDeutschland wurde das mehrgeschossige Gebäude mit Einkaufsmarkt,Kindertagesstätte und 30 Wohneinheiten nach den anspruchsvollen Kriterien desFSC (Forest Stewardship Council) für die Nutzung von Holz aus nachhaltigerForstwirtschaft zertifiziert. Dafür mussten die verarbeitenden Zulieferbetriebenach den FSC-Regeln geprüft werden, um die Verwendung des Holzes ausnachhaltiger Forstwirtschaft zu belegen. Das Holz für das fast 22 Meter hoheBauwerk, stammt überwiegend aus der Region Schwarzwald, wo auch dieentsprechenden Zulieferer ansässig sind. Buggi 52 ist jedoch nicht nur einschönes Gebäude mit hohem Komfort, durch seine Holzbauweise bindet es zudemlangfristig 517 Tonnen klimaschädliches CO2 aus der Atmosphäre. Die Menge desgebundenen CO2 entspricht dabei 135 Transatlantikflügen von München nach NewYork. Dem Generalbauunternehmer Holzbau Bruno Kaiser GmbH und Bauherr WilliSutter von IG Klösterle ist damit ein Meilenstein für die nachhaltigeWeiterentwicklung des Städtebaus gelungen.Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner, werden bereits in zwei Wochen in Buggi 52einziehen und damit selber zu Pionieren im klimagerechten Wohnen. Am Freitag,24.09.2021 wird das Gebäude mit seiner besonderen Bauweise nun derinteressierten Fachöffentlichkeit vorgesellt. Dazu bieten die beteiligtenUnternehmen um den Generalbauunternehmer Holzbau Bruno Kaiser, Willi Sutter vonder Sutter³ KG, Jochen Weissenrieder von der Weissenrieder Architekten BDA undBenedikt Ganter von den HOLZBAUINGENIEUREN interessante Einblicke zu ihrenjeweiligen Themengebieten rund um die Besonderheiten bei der Statik, demBrandschutz und die städtebaulichen Herausforderungen. Bei einer feierlichenZertifikatsübergabe, werden FSC Deutschland Vorstand Dietmar Hellmann und derzuständige Zertifizierer Michael Kutschke von Preferred by Nature dasFSC-Zertifikat für das Gebäude an Stefan Kudermann von Holzbau Bruno Kaiserübergeben. Zu der Veranstaltung mit Messe, Kongress und Baustellentag haben sich