St. Pölten (APA-ots) - Gleich zwei Neuerungen stellte die HYPO NOE in Bezug auf nachhaltiges Bauen vor: Mit dem Service wohnrechner.at können Interessierte nun ganz einfach von Zuhause aus berechnen, was die Sanierung des Wohntraumes kostet. Nachhaltigkeit beim Wohnen wird zudem mit dem neuen Grünen Wohnkredit der HYPO NOE durch eine Gebührenreduktion belohnt. Darüber hinaus präsentierte die niederösterreichische Landesbank im Rahmen des Pressegesprächs auch ihre Klimabilanz aus dem vergangenen Jahr.

"Niederösterreich ist seit Jahren Vorreiter in Sachen Klima- und Umweltschutz. Seit 2015 decken wir 100 Prozent unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien. Aber auch über 40.000 Beschäftigte arbeiten in Umwelt- und Energiebereichen in sogenannten Green Jobs und erzielen 7,9 Milliarden Euro Umsatz allein in unserem Bundesland und lösen damit eine Wertschöpfung von rund 3,3 Milliarden aus. Besonders freut mich, dass mit der HYPO NOE ein landeseigenes Unternehmen die nachhaltige Ausrichtung des Landes Niederösterreich so engagiert unterstützt und dabei vor allem auch ihren Kundinnen und Kunden nachhaltige Services anbietet. Kein Wunder daher, dass die HYPO NOE im Nachhaltigkeits-Rating von Vigeo Eiris im März 2021 Platz 1 unter allen österreichischen Retailbanken erreicht hat", erklärt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko.



"Noch werden etwa zehn Prozent des jährlichen österreichischen CO2 Ausstoßes durch Wohnen - vor allem durch Heizen und

Warmwasseraufbereitung - verursacht. Jede Reduktion des Heizbedarfs - und damit auch des Kühlbedarfs im Sommer - schont nicht nur das Geldbörsel unserer Kundinnen und Kunden, sondern kommt auch der Umwelt zu Gute. Als Hypothekenbank liegt unsere Expertise ganz klar im Bereich Bauen und Wohnen. Daher war der Schritt für uns logisch, unseren Kundinnen und Kunden gerade in diesem Bereich nachhaltige Services wie den neuen Grünen Wohnkredit und die Sanierung in wohnrechner.at anzubieten", erzählt Wolfgang Viehauser, Marktvorstand und Vorstandssprecher der HYPO NOE.