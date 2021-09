An den Märkten zeigen sich bedeutsame Entwicklungen: die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe bricht charttechnisch nach oben aus - was aber bedeutet das für Gold? Wird Gold fallen, weil nicht zuletzt durch die Ankündigung

An den Märkten zeigen sich bedeutsame Entwicklungen: die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe bricht charttechnisch nach oben aus - was aber bedeutet das für Gold? Wird Gold fallen, weil nicht zuletzt durch die Ankündigung der Fed, mit dedm Tapering bald zu beginnen, die Renditen für US-Staatsanleihen weiter steigen werden? Während Tech-Aktien bei steigeenden Renditen meist unter Druck kommen, profitieren vor allem Finanz- und Energiewerte bei steigenden Renditen - dieses Muster haben wir an den Märkten gestern klar gesehen. Die Energiekrise in Europa erreicht nun groteske Züge: Großbritannien will Soldaten einsetzen, um Lieferprobleme zu beheben. Unterdessen hat Evergrande bislang die gestern fälligen Zahlungen an Dollar-Anleihehalter nicht geleistet..

