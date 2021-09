Modern Plant Based Foods erwartet bedeutenden Anstieg des Verkaufsvolumens bei Costco, nachdem die Suppen innerhalb von 24 Stunden nach Ersteinführung auf Costco.ca ausverkauft waren

VANCOUVER, BC, 25. September 2021- Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“oder das „Unternehmen“), ein Hersteller von preisgekrönten Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, freut sich bekannt zu geben, dass der 14er-Karton von kitskitchen-Suppen in verschiedenen Geschmacksrichtungen innerhalb von 24 Stunden nach der Einführung auf Costco.ca ausverkauft war. Dies ist ein weiterer Beleg für das zunehmende Interesse an Fertigsuppen. Das Unternehmen hat seither seinen für Costco bestimmten Bestand erhöht, um der enormen Nachfrage nachkommen zu können.

KitsKitchen, ein Unternehmen aus dem Portfolio von Modern Plant-Based Foods, bietet ein Sortiment von Suppen auf pflanzlicher Basis, die mit natürlichen Bio-Zutaten hergestellt werden und keinerlei Milchprodukte, Weizen, Konservierungsmittel und Zusatzstoffe enthalten.





„Die Einführung von kitskitchen bei Costco verlief außerordentlich gut und wir sind sehr stolz darauf, wie gut die Suppen von den Costco-Mitgliedern angenommen wurden“, freut sich Joni Berg, Mitbegründerin und CEO von kitskitchen Health Foods Inc. „Wir sind bestrebt, unsere Marke über alle Vertriebskanäle hinweg auszubauen und die Partnerschaft mit einer globalen Größe wie Costco ermöglicht es den Verbrauchern überall in Kanada, unsere pflanzlichen Suppen zu kaufen und sich direkt nach Hause liefern zu lassen. Wir hoffen, unsere Partnerschaft mit Costco in naher Zukunft auf weitere Produkte auszubauen; diese Gelegenheit weitet den Zugang zu unseren köstlichen Suppen aus, sodass mehr Haushalte unsere Produkte kaufen können. Wir freuen uns darauf, diese wachsende Nachfrage zu befriedigen.“

Costco konnte sich während der Pandemie behaupten und verzeichnet eine stetige Nachfrage, da die Verbraucher sich mit Lebensmitteln in Großpackungen und praktischen Fertiggerichten wie Suppen eindecken. Costco hat in den letzten Jahren sein Angebot an pflanzlichen Produkten erweitert und das zunehmende Interesse an gesunden, gesundheitsfördernden Produkten erkannt.

„Wir freuen uns, dass unser Produkt bei Costco in weniger als 24 Stunden nach Einführung ausverkauft war. Das zeigt die offensichtliche Begeisterung und Nachfrage nach unseren Suppen“, erklärt Tara Haddad, Gründerin von Modern Plant-Based Foods. „Unser Unternehmen entwickelt sich von einem Anbieter von Nischenprodukten zu einem globalen Lebensmittelanbieter. In den letzten Monaten konnten wir uns bedeutende Partnerschaften und eine wichtige Präsenz bei einigen der führenden Lebensmittelhändler und -vertriebshändler sichern. Während wir unsere Entwicklung zu einer festen Größe in den Regalen fortsetzen, wollen wir weitere Marken und innovative Produkte in unser bestehendes Sortiment an nicht gentechnisch veränderten pflanzlichen Produkten aufnehmen.“