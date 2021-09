Wählt doch einfach, was ihr wollt! Autor: Tichys Einblick | 26.09.2021, 09:41 | | 63 0 | 0 26.09.2021, 09:41 | Heute geht Deutschland an die Wahlurnen. Zumindest der Teil, der das nicht schon längst über die Brieftaube gemacht hat. So eine Wahl sollte gut überlegt sein, schließlich sind vier Jahre eine lange Zeit – in der viel richtig und noch mehr falsch gemacht werden kann. Aber ein Phänomen, dass man zunehmend insbesondere bei politisch interessierten Der Beitrag Wählt doch einfach, was ihr wollt! erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Elisa David.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer