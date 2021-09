Top 5 seit Jahresbeginn Diese China-Fonds trotzen den Kursturbulenzen Gastautor: Helge Rehbein | 28.09.2021, 08:21 | | 20 0 | 0 28.09.2021, 08:21 | Viele Anleger schauen verunsichert nach China. Der Grund: Die chinesischen Tech-Riesen sind ins Visier der Regierung in Peking geraten. Doch wie schlagen sich die Fondsmanager? Viele Anleger schauen verunsichert nach China. Der Grund: Die chinesischen Tech-Riesen sind ins Visier der Regierung in Peking geraten. Doch wie schlagen sich die Fondsmanager? Aufgrund einer verschärften Regulierung seitens der Regierung in Peking stehen chinesische Aktien im bisherigen Jahresverlauf 2021 unter Druck. Wir haben einmal nachgeschaut, welche Fonds mit Schwerpunkt auf der Anlageregion sich in diesem Umfeld am besten entwickelt haben. Viele der Regulierungsmaßnahmen wirken für Außenstehende willkürlich und nicht nachvollziehbar, was wiederum für Misstrauen unter Anlegern sorgt. Für die meisten Marktteilnehmer, die sich intensiv mit dem Markt beschäftigen, kommen diese Maßnahmen hingegen nicht überraschend. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

