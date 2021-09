Zwischen März letzten Jahres und Ende Februar 2021 folgte nach dem crashartigen Sturz ausgelöst durch die Corona-Krise eine Erholungsbewegung und brachte Kursgewinne an die zentrale Hürde von 61,48 Euro hervor. Der anschließende Abwärtstrend dauerte bis Ende August an und konnte kürzlich durch einen Ausbruch auf der Oberseite beendet werden. Höher als 60,00 Euro ging es bislang aber nicht aufwärts. Dennoch überwiegt die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Kursanstiegs wegen dem vorliegenden Kaufsignal und könnte die Covestro-Aktie schon bald auf neuerliche Jahreshochs hochdrücken.

Mit angezogener Handbremse

Trotz des übergeordneten Kaufsignals tendiert die Covestro-Aktie derzeit seitwärts. Erst oberhalb von 60,00 Euro wird ein Rücklauf zunächst an die aktuellen Jahreshochs bei 63,24 Euro wahrscheinlich, ein Ausbruch über diese Barriere dürfte infolgedessen weiteres Potenzial an 69,18 Euro freisetzen und sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten. Übergeordnetes Ziel stellt das Niveau um 75,00 Euro dar. Ein Rücklauf zurück an den EMA 200 bei 49,02 Euro dürfte allerdings erst bei einem Bruch der markanten Unterstützung von rund 52,00 Euro zustande kommen.