PyroGenesis gibt Ernennung von Andre Mainella zum neuen CFO bekannt

MONTREAL, QUEBEC (27. September 2021) - PyroGenesis Canada Inc. ( http://pyrogenesis.com ) (NASDAQ: PYR) (TSX: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Plasmaverfahren und nachhaltigen Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasen spezialisiert ist, freut sich, heute die Ernennung von Herrn Andre Mainella zum Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens bekannt geben zu können. Herr Mainella folgt in dieser Position auf Herrn Ben Simo, der aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Wir wünschen Herrn Simo für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute.

Herr Mainella hat mehr als 20 Jahre Führungserfahrung und war in leitender Stellung als Finanzexperte in verschiedenen Branchen wie etwa Bergbau, Produktion und Vertrieb tätig. Als Senior Audit Manager bei Raymond Chabot Grant Thornton arbeitete er mehrere Jahre lang an einer Vielzahl von Prüfungs- und Nicht-Prüfungsmandaten für private und börsennotierte Firmen. Dank seiner Tätigkeit als Director of Consolidation and Corporate Accounting bei Cogeco wird Andre das Unternehmen auch mit seinen umfangreichen Erfahrungen in der Implementierung von Rechnungslegungsstandards, der Unternehmensfinanzierung, Geschäftsübernahmen, Veräußerungen sowie der Konsolidierung von Finanzberichten bereichern. Herr Mainella ist seit 2001 konzessionierter Wirtschaftsprüfer (Chartered Professional Accountant). Er hat einen Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaften und ein Diplom in öffentlichem Rechnungswesen von der Concordia University in Montreal.

„Im Namen des Board ist es mir eine große Freude, Herrn Mainella an diesem entscheidenden Punkt unseres Wachstumskurses als CFO von PyroGenesis in unserem Führungsteam willkommen zu heißen“, sagt Herr P. Peter Pascali, President und Chair von PyroGenesis. „Herr Mainella verfügt über beeindruckende Kenntnisse im Finanz- und Rechnungswesen, die er bei börsennotierten Unternehmen sammeln konnte, sowie über umfangreiche Erfahrungen in der Konsolidierung von Finanzberichten. Wir freuen uns darauf, dass er gerade in dieser faszinierenden Entwicklungsphase des Unternehmens seine Erfahrungen in unser Board einbringt. Er wird die Abteilungen für Finanzen und Rechnungswesen beaufsichtigen und gleichzeitig zur Umsetzung der strategischen Planung des Unternehmens beitragen.“