JPMORGAN stuft Rolls-Royce auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1,5

Kursziel alt: 1,3

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce nach zwei Anteilsverkäufen von 130 auf 150 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Veräußerungen habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024 um 4 bis 5 Prozent gekürzt, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere das mit den Transaktionen reduzierte Risikoprofil des Triebwerkherstellers./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / 17:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 17:17 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.