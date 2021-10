Die Märkte stehen heute unter dem Eindruck der Sorgen um Evergrande und den Turbulenzen um die Fed! Evergrande ist in Hongkong vom Handel ausgesetzt worden - angeblich sollen Teiel des Unternehmens an einen Konkurrenten

Die Märkte stehen heute unter dem Eindruck der Sorgen um Evergrande und den Turbulenzen um die Fed! Evergrande ist in Hongkong vom Handel ausgesetzt worden - angeblich sollen Teile des Unternehmens an einen Konkurrenten verkauft werde. Heute ist eine weitere Dollar-offshore-Anleihe fällig, die bis Freitag bedient werden muß, um den "default" zu vermeiden. Die Märkte heute zum HAndelsstart daher leicht unter Druck. Unterdessen kommt die Fed nicht zur Ruhe: nun im Fokus Fed-Vize Clarida, der einen Tag vor einer Ankündigung massiver Hilfe durch Jerome Powell Gelder von Anleihen in Aktien umgeschichtet hat. Damit wird immer unwahrscheinlicher, dass Jerome Powell auch nach Februar noch Fed-Chef bleibt..

Hinweis aus Artikel: "DAX daily: Kampf um die 15.000 im stürmischen Herbst – Wochenausblick"

