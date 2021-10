DeFi Technologies gibt Berufung von Diana Biggs in den Vorstand von HIVE Schweiz bekannt

Toronto, 5. Oktober 2021 –– DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF), ein Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, freut sich bekannt zu geben, dass HIVE Blockchain Technologies Ltd. (TSX.V: HIVE) (Nasdaq: HIVE) (FWB: HBF) („Hive“) Diana Biggs, CEO von Valour Inc. („Valour“) und künftige Strategiechefin von DeFi Technologies, in den Vorstand von HIVE Schweiz berufen hat.

Diana engagiert sich leidenschaftlich für den Einsatz von Technologie zum Aufbau integrativer und nachhaltiger Finanzdienstleistungen durch dezentrale Netzwerke. Diana ist eine erfahrene Führungskraft mit umfassender Erfahrung in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Technologie und Finanzdienstleistungen und ist Associate Fellow und Gastdozentin an der Saïd Business School der Universität Oxford. Bevor sie im November 2020 als CEO zu Valour kam, war sie Leiterin der Innovationsabteilung bei HSBC Private Banking. Zuvor war sie unter anderem Vizepräsidentin und Leiterin für Wachstum und Partnerschaften bei Uphold, Strategiechefin von Soko und Unternehmensberaterin bei Oliver Wyman Financial Services.

„Wir freuen uns sehr, Diana im Vorstand von HIVE Schweiz zu haben. Sie bringt umfangreiche DeFi-Erfahrungen mit und wird uns maßgeblich bei unseren zukünftigen Bemühungen in diesem spannenden Bereich unterstützen“, so der Executive Chairman von HIVE, Frank Holmes.

In ihrer neuen Rolle wird Diana eng mit Johanna Thörnblad, Geschäftsführerin der beiden schwedischen Tochtergesellschaften von HIVE, Bikupa Datacenter AB und Bikupa Datacenter 2 AB, zusammenarbeiten.

„Ich freue mich darauf, unsere Partnerschaft mit HIVE weiter auszubauen und gleichzeitig eng mit Johanna Thörnblad an künftigen Entwicklungsmöglichkeiten im DeFi-Bereich zu arbeiten“, sagte Frau Biggs.

Valour, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, bietet Exchange Traded Products (an der Börse gehandelte Produkte) an, die es Anlegern ermöglichen, über ein herkömmliches Maklerkonto gezielte Positionen in Token eines DeFi-Projekts einzugehen, und zwar mit niedrigen oder ganz ohne Verwaltungsgebühren.

Unter der Leitung von Frau Biggs überschritt Valour im September 2021 die Marke von 200 Mio. USD an verwaltetem Vermögen, was einem Anstieg von 2.000 % im Jahr 2021 entspricht. Valour bietet derzeit in Europa sogenannte ETNs (Exchange Traded Notes = Investments in Währungen) an, mit denen Anleger in digitale Vermögenswerte wie Solana (SOL), Cardano (ADA), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT) und Bitcoin (BTC) investieren können.