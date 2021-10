Mydecine stellt seinen Wirkstoff-Leitkandidaten MYCO-001 für die von NIDA geförderte multizentrische Studie zur Raucherentwöhnung unter der Leitung von Dr. Matthew Johnson zur Verfügung

Die Forschungsarbeiten finden an der Johns Hopkins University, der New York University und der University of Alabama in Birmingham statt

DENVER, 5. Oktober 2021 — Mydecine Innovations Group (NEO: MYCO) (OTC: MYCOF) (FWB: 0NFA) („Mydecine“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Behandlung von psychischen Gesundheitsproblemen und Suchterkrankungen spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass es seinen Wirkstoff-Leitkandidaten MYCO-001 für eine multizentrische Studie zur Raucherentwöhnung zur Verfügung stellen will. Die an der Johns Hopkins University („JHU“), der New York University und der University of Alabama in Birmingham durchgeführte Studie erfolgt unter der Leitung von Dr. Matthew Johnson, einem führenden Forschungsexperten für Drogen- und Substanzkonsum. Dr. Johnson erhielt zur Finanzierung dieser Studie eine sogenannte ‚U01-Zuwendung‘ des National Institute on Drug Abuse (NIDA), womit die US-Regierung zum ersten Mal seit über 50 Jahren eine Studie zu einem psychedelischen Wirkstoff für therapeutische Zwecke finanziert hat.

Mydecine kooperiert im Rahmen einer fünfjährigen Forschungsvereinbarung mit der JHU, um unter anderem die Auswirkungen von Psychedelika auf die Raucherentwöhnung zu untersuchen, und hat Anfang September dieses Jahres eine Partnerschaft mit Dr. Johnson zur Durchführung einer lückenlosen klinischen Phase-II/III-Studie zur Raucherentwöhnung mit MYCO-001 angekündigt. Der Start der klinischen Phase-II/III-Studie ist im ersten Quartal 2022 geplant und wird zeitgleich mit der neu angekündigten Studie in mehreren Bundesstaaten durchgeführt. Das Unternehmen ist überzeugt, dass beide Studien weitere unterstützende Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit von MYCO-001 liefern werden.

Josh Bartch, CEO von Mydecine, erklärt: „Die Entscheidung von NIDA, die Fortsetzung von Dr. Johnsons Studie zur Raucherentwöhnung zu finanzieren, ist eine klare Bestätigung für den Einsatz von Medikamenten, wie unsere MYCO-001-Formulierung, in der Raucherentwöhnung. Frühere klinische Ergebnisse von Dr. Johnson und seinem Team an der John Hopkins University haben gezeigt, dass die sechsmonatige Abstinenzrate bei bis zu 80 % liegt, was im Suchtbereich ein absolutes Novum darstellt. NIDA hat diese Studie unglaublich hoch eingestuft, was unseren Ansatz in der Behandlung dieser tödlichen Suchterkrankung weiter untermauert.“