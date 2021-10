In der Spitze reichte der Kursaufschlag bei AMD auf 122,49 US-Dollar bis Anfang August, nach der steilen Rallye ging der Wert in eine wohlverdiente Konsolidierung über und fiel dabei auf 99,51 US-Dollar zurück. Dort läuft seit Wochen nun eine äußerst volatile Stabilisierungsphase ab, diese hängt allerdings derzeit am EMA 50 um 102,78 US-Dollar fest. Nichtsdestotrotz lässt sich ein potenzieller Dreifachboden in diesem Bereich erkennen und könnte schon bald für neuerliche Handelsansätze sorgen.

Weitere Gewinne müssen nun folgen

Gelingt es zunächst den EMA 50 bei 102,78 US-Dollar zu überwinden, könnte die nächste Station der Bereich um 105,00 US-Dollar lauten. Aber erst über einem Niveau von mindestens 106,10 US-Dollar wird ein Rücklauf zunächst an die Zwischenhochs aus Ende September bei 108,44 US-Dollar wahrscheinlich, darüber an die Zwischenstände um 114,48 US-Dollar. Schließlich könnte AMD zurück an seine Jahreshochs bei 122,49 US-Dollar zurückkehren. Unterhalb von 99,50 US-Dollar drohen dagegen Abschläge auf rund 95,00 US-Dollar und darunter auf den EMA 200 bei 91,05 US-Dollar.