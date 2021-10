Wir erleben weitere Spannung an der 15.000 im DAX. Heute fand ein erneuter Abprall statt, der den Index wieder zur 15.200 führte.

Konsolidierung in den Endzügen beim DAX?

Nachdem wir zum Wochenstart den 15.020er-Bereich getestet hatten und dort auf Unterstützung trafen, galt die heutige Aufmerksamkeit erneut diesem Bereich. In der Vorbörse gab es bereits einige Gewinne zu verzeichnen, die auf der späten Erholung der Wall Street basierten.

Andreas Bernstein skizzierte im Livestream am Morgen die ersten Indikationen für den Deutschen Aktienmarkt. Sie waren eng verbunden mit der Schwäche des Nasdaq am Montagabend und den Ereignissen rund um Facebook.

Daher beurteilten wir die Dynamik im DAX und das Nasdaq-Chartbild, welches am Montagabend deutlich unter Druck kam. Einer der Auslöser war die Facebook-Aktie.

Erste negative Schlagzeilen von einer Whisteblowerin führten zu Kursverlusten zum Handelsstart, die sich dann mit einem Serverausfall am Abend dramatisch verstärkten. Was steckte dahinter und gibt es einen "Schuldigen"?

Über das Klumpenrisiko solcher Netzwerke berichteten wir am Morgen ebenso und blickten dabei auch auf Amazon, die mit ihren Servern ebenso eine Form von Risiko bilden.

Der DAX startete zunächst etwas fester und gab dann in Richtung Mittag wieder nach. Mit Daniel Saurenz konnten wir dies im Interview besprechen:

Bis dato konnte der DAX die 15.000 auch heute wieder halten. Das große Chartbild mahnt dennoch etwas zur Vorsicht, wie es Daniel Saurenz mit Blick auf den VIX und den VDAX heute ausdrückt.

Am Aktienmarkt leiden vor allem zyklische Aktien wie Covestro im DAX besonders. Dagegen kann eine Fraport optisch nach vorn blicken und sich dem Jahreshoch nähern. Aus den USA schauen wir uns die BioNTech und Peloton näher an. Was sind die Gründe für den Kursrückgang in jüngster Zeit und sind aktuelle Daten wie das KGV zur Beurteilung hier überhaupt sinnvoll?

Die Erholung im DAX fand dann nach einem Test der Vortagestiefs erst statt. Mit 15.011 Punkten wurde damit jedoch die runde Marke nicht verletzt. Über die Mittagszeit setzte sich dann am Nachmittag die Erholung vom Handelsstart erneut fort. Das Vortageshoch war das erste Ziel im Markt und konnte mit einer positiven Wall Street im Rücken übertroffen werden.

Im Hoch wurde fast der 15.200er-Bereich angelaufen. Nur knapp darunter schloss der Index seinen Handel und erweiterte damit die Volatilität wieder etwas. Sie betrug rund 180 Punkte.

Getrieben wurde der US-Markt vom Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM). Dieser stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 61,9 Punkte, während Analysten mit einem Rückgang auf 59,9 Punkte gerechnet hatten. Immerhin liegt dieser Indikator seit 16 Monaten über der Wachstumsgrenze von 50 Punkten.

Folgende Tagesparametern wurden aufgezeichnet:

Eröffnung 15.055,40 Tageshoch 15.195,18 Tagestief 15.011,44 Vortageskurs 15.036,55 Schlusskurs 15.194,49

Vor allem das Kaufinteresse am Nachmittag sieht man im Intraday-Verlauf hier deutlich:

Welche Bewegungen gab es bei den DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Mit der Erholung des Nasdaq konnte auch im DAX der Chipwert Infineon zulegen. Er war der Tagesgewinner im Index und gewann mehr als 5 Prozent hinzu.

Im Vorfeld der Berichtssaison in den USA, die in wenigen Tagen traditionell mit den Bankenwerten startet, stieg auch die Deutsche Bank heute schon einmal an.

Verlierer waren die Zykliker heute am Markt wie eine Covestro oder Bayer, wie schon am Morgen im Interview mit Daniel Saurenz besprochen wurde.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Ist der Pullback im Tageschart nachhaltig?

Über den möglichen Pullback im Tageschart sprachen wir bereits am Montag. Heute war dieser aussagekräftiger, da der Index am oberen Rand der Tagesspanne schloss. Nun gilt es hier weiteres Terrain zu erobern und der Erholung weiteren Schwung zu verleihen.

Im Tageschart ist ansonsten die Brisanz der 15.000er-Region deutlich zu sehen:

Auf die charttechnische Situation und spannende Einzelwerte gehen wir auch morgen wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange mit einem Livestream ausführlich ein. Freuen Sie sich ebenso auf das Interview mit unserem Händler gegen Mittag auf dem gleichen Kanal.

