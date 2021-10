Tagesausblick für 07.10: DAX bleibt unter Druck!

Die Achterbahn an den Aktienmärkten ging heute weiter. Negative Vorgaben aus den USA und Asien sowie schwache Wirtschaftsdaten aus der Eurozone schickten die europäischen Aktienbarometer gleich zu Handelsbeginn nach Süden. Der DAX sackte dabei …

Die Achterbahn an den Aktienmärkten ging heute weiter. Negative Vorgaben aus den USA und Asien sowie schwache Wirtschaftsdaten aus der Eurozone schickten die europäischen Aktienbarometer gleich zu Handelsbeginn nach Süden. Der DAX sackte dabei zeitweise in den Bereich von 14.800 Punkte. Am Nachmittag hat sich die Lage etwas entspannt und die Verluste konnten eingedampft werden.

Erwartungsgemäß hat die EZB ihre PEPP-Käufe im August und September etwas zurückgefahren. Die Meldung trieb die Renditen zu Handelsbeginn nach oben. Im weiteren Verlauf korrigierten sie allerdings wieder und schlossen wenig verändert. Die Notierungen für Edelmetalle bewegten sich im Bereich des Vortages. Dies gilt auch für den Ölpreis. Der Euro/US-Dollar setzte hingegen den Abwärtstrend fort und notiert mit 1,153 US-Dollar auf dem tiefsten Stand seit Juli 2020.

Unternehmen im Fokus Bayer gewann erstmals einen Glyphosat-Prozess. Dies gab dem Papier positive Impulse. Allerdings steht weiterhin noch die höchstrichterliche Entscheidung aus. Bei Daimler setzte im dritten Quartal rund 30 Prozent weniger Fahrzeuge ab und bietet Kunden aktuell Fahrzeuge mit abgespeckter Ausstattung. Der Automobilsektor zählte heute zu den größten Verlierern in Europa. Die Deutsche Post bekam von der Bundesnetzagentur grünes Licht, um das Porto für 2022 zu erhöhen. Die Aktie konnte sich heute dennoch nicht dem allgemeinen schwachen Trend entziehen. Softbank hat große Positionen in der Telekom-Aktie verkauft und setzte das Papier heute gehörig unter Druck. Teamviewer senkte erneut die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie brach daraufhin über 20 Prozent ein. TUI plant eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro, um Schulden abzubauen. Die Kursverluste hielten sich allerdings heute in Grenzen. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Nordic Fishfarmers Index.

Wichtige Termine Chinas Börsen sind feiertagsbedingt geschlossen Deutschland – Industrieproduktion, August

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 2. Oktober Chart: DAX Widerstandsmarken: 15.050/15.200/15.425/15.500/15.680/15.730 Punkte Unterstützungsmarken: 14.850 Punkte Der DAX setzte seinen Abwärtstrend heute fort und sackte zeitweise unter die Untestützungsmarke von 14.850 Punkte. Zum Handelsschluss erholte sich der Index bis auf 15.000 Punkte. Der Index bleibt allerdings technisch angeschlagen. Sinkt er unter die Marke von 14.850 Punkte droht eine weiter Verkaufswelle. Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb von 15.200 Punkte. DAXin Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 15.06.2021– 06.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 07.10.2014– 06.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

