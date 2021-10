Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Metallis absolviert IP-Messung über dem Porphyr-Korridor Cliff-Miles bei Kirkham METALLIS MOBILZES DRILL RIG TO TEST CONDUCTORS AT THUNDER NORTH7. Oktober 2021, Vancouver, BC: Metallis Resources Inc. (TSX-V: MTS; OTCQB: MTLFF; FWB: 0CVM) (das „Unternehmen“ oder „Metallis“) gibt den Abschluss einer hochauflösenden Messung mittels …