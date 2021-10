Graphit ist der größte Bestandteil einer Lithium-Ionen-Batterie. Das heißt, wir werden in Zukunft erheblich größere Mengen dieses Materials benötigen.

Schon im vergangenen Jahr schrieb die Weltbank, dass die Graphitnachfrage sowohl absolut als auch in Prozentanteilen gesehen steige, da das Material in den gebräuchlichsten Batterien für Elektroautos, Netzspeicher- aber auch dezentral eingesetzten Batterien verwendet werde.

Der Übergang zur Elektromobilität, vorzugsweise von Erneuerbaren Energien befeuert, führt zu einem drastischen Anstieg der Graphitnachfrage, zeigt ein neuer Bericht. Denn auch wenn es der Name vielleicht nicht vermuten lässt, ist Graphit doch der größte Bestandteil einer jeden Lithium-Ionen-Batterie.

Und laut den Experten von Benchmark Mineral Intelligence benötigt eine Batterie-Megafabrik, die in der Lage ist, 30 Gigawattstunden pro Jahr zu liefern, rund 33.000 Tonnen Graphit als Anodenmaterial jährlich.

Rechne man das nun auf die mehr als 200 Megafabriken hoch, deren Bau angekündigt sei oder schon begonnen habe, entspreche das bis zu 5,4 Mio. Tonnen Batteriegraphit pro Jahr. So sagt auch die Internationale Energieagentur voraus, dass Elektromobilität und Sektoren mit niedrigem Kohlenstoffausstoß bis 2040 ca. 25 Mal mehr Graphit benötigen werden als heute. Und darin sind die traditionellen Verwendungszwecke wie die Stahlherstellung noch nicht einmal berücksichtigt.

Laut der „Mineral Commodity Summaries 2021“ einem jährlich veröffentlichten Bericht der United States Geological Survey, gibt es in den USA derzeit keine Graphitminen, sodass die US-amerikanischen Produzenten sich auf Importe von 41.000 Tonnen verlassen müssen. Vergangenes Jahr lieferte China rund 59% der Minenproduktion an Graphit, mit weitem Abstand gefolgt von Mosambik (11%), Brasilien (9%) und Madagaskar (4%). Aus Nordamerika (Kanada und Mexiko) stammten 2% der globalen Graphitproduktion.

Wenn es aber um Batteriegraphit als Anodenmaterial geht, das in den Lithium-Ionen-Batterien der Elektromobile zum Einsatz kommt, dann war China 2020 der einzige kommerzielle Produzent! Das Interesse daran, die Vorherrschaft Chinas zu brechen, ist angesichts des zu erwartenden und bereits angelaufenen Booms der Elektromobilität, entsprechend hoch.

Daran arbeiten weltweit zahlreiche Gesellschaften, die teilweise direkt und/oder indirekt von staatlicher Seite stark gefördert werden. Zu diesen gehört auch die australische EcoGraf (WKN A2PW0M), die in Western Australia nicht nur eine Anlage zur Batteriegraphitherstellung errichten will – und dafür auch bereits das nötige Kapital beisammen hat –, sondern darüber hinaus ein ebenfalls EcoGraf genanntes Verfahren entwickelt hat, das auch noch ohne die Verwendung der überaus schädlichen Fluorwasserstoffsäure auskommt, die in China zum Einsatz kommt. Umfangreiche Informationen zu EcoGraf gibt es im Unternehmensprofil auf goldinvest.de.

