Deutsche Hospitality en de Porsche Design Group lanceren een uniek hotelconcept en maken plannen voor ten minste 15 hotels in metropolen over de hele wereld / Zeitgeist, Design en Service Excellence (FOTO)

München (ots) - Deutsche Hospitality en de Porsche Design Group bundelen hun

krachten om het merk Steigenberger Porsche Design Hotels te presenteren, een

innovatief hotelconcept in het Luxury Lifestyle Segment. Steigenberger Porsche

Design Hotels brengt design, technologie en lifestyle samen op het allerhoogste

niveau. Het resultaat is een unieke merkbeleving, gecreëerd op basis van de

designfilosofie en de waarden van het exclusieve lifestylemerk Porsche Design.

Dit wordt gecombineerd met de superioriteit en ervaring van Steigenberger, die

kan bogen op een representatieve traditie van meer dan 90 jaar.



Er is grote belangstelling van investeerders in Steigenberger Porsche Design

Hotels. De eerste planningsfase omvat de bouw van maximaal 15 hotels in

internationale metropolen als Londen, Singapore, Dubai en Shanghai.





Design en kwaliteit zijn de hoogste prioriteit"Steigenberger Porsche Design Hotels creëert een merk dat de designfilosofie ende waarden van het exclusieve merk Porsche Design samenbrengt met degastvrijheid en de hoogstaande service van een Steigenberger-hotel," aldusMarcus Bernhardt, CEO van Steigenberger Hotels AG/Deutsche Hospitality. "Onsgezamenlijke doel is om een nieuw hotelproduct te ontwerpen voor een wereldwijdedoelgroep die op zoek is naar uniciteit en die de hoogste eisen stelt aankwaliteit.""Steigenberger Porsche Design Hotels zullen prat kunnen gaan op een buitengewoonen uitzonderlijk ruimte- en verlichtingsconcept," legt Dr. Jan Becker uit, CEOvan Porsche Design Group. "Innovatieve kamers en suites zullen beschikken overeen uniek ontwerp en interieur dat de geest van de omgeving weerspiegelt.Reizigers die op zoek zijn naar uitzonderlijke ervaringen kunnen terecht bijSteigenberger Porsche Design Hotels op een aantal van 's werelds meestadembenemende locaties."De hotels zullen minstens 150 kamers, suites en penthouses bieden. Ze zullen ookover een opmerkelijk restaurant- en barconcept beschikken, en exclusieveMeet&Greet Cubes, een gezondheids- en schoonheidsfaciliteit en een fitnessruimtedat een oppervlakte van ten minste 1000 vierkante meter zal beslaan.Deutsche Hospitality is via de bestaande merken reeds aanwezig in de segmentenLuxury, Upscale, Midscale en Economy. "We hebben onszelf ten doel gesteld omtegen 2027 een aanzienlijke wereldwijde groei te realiseren," gaat Mr. Bernhardtverder. "Voor ons vormt Steigenberger Porsche Design Hotels een belangrijke stapom op lange termijn een aantrekkelijke doelgroep aan te spreken en om te voldoenaan de groeiende behoeften naar individualiteit, exclusiviteit, design en eenonovertrefbare hotelervaring."De ontwikkeling van Steigenberger Porsche Design Hotels stelt Porsche Design instaat om diens merkfilosofie uit te breiden naar exterieur- eninterieurarchitectuur. Dit resulteert in het toegankelijk maken van expertise indesign voor een brede publieksgroep door middel van geweldige hotelprojecten.Jan Becker: "De factor merkperceptie wordt steeds belangrijker voor klanten. Inhotels brengen we de merkbeleving op een unieke manier over en dit maakt hetmogelijk om extra differentiatie op de markt te introduceren."Geactualiseerde persinformatie is beschikbaar op ons persportaal(https://www.deutschehospitality.com/presse) .In 1963 creëerde professor Ferdinand Alexander Porsche de 911, een van de meestinvloedrijke designobjecten uit de hedendaagse geschiedenis. Vervolgens richttehij in 1972 het exclusieve lifestylemerk Porsche Design op en streefde hij naareen visie om de principes van het bedrijf en de mythe van Porsche ook buiten degrenzen van de auto over te brengen. Zijn filosofie en designtaal leven tot opde dag van vandaag voort in alle producten van Porsche Design. AlbertSteigenberger opende in 1930 de Europäischer Hof in Baden-Baden, een hotel datzou uitgroeien tot de stichtingsmythe van Steigenberger Hotels AG. Honderdzestighotels op drie continenten opereren nu onder de naam Steigenberger. DeutscheHospitality maakt sinds 2020 deel uit van de Huazhu Group. Huazhu is één van degrootste hotelketens ter wereld. Het bedrijf beheert meer dan 7000 hotels en hunbonusprogramma H Rewards heeft meer dan 174 miljoen leden.Perscontacten:Deutsche Hospitality | Lyoner Straße 25 | 60528 Frankfurt am MainSven Hirschler | Tel: +49 69 66564 422E-mail: sven.hirschler@deutschehospitality.comPorsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbh & Co. KG| Grönerstraße 5| 71636LudwigsburgAngélique Kreichgauer| Tel: +49 152 3 911 6242E-mail: angelique.kreichgauer@porsche-design.deExtra content: http://presseportal.de/pm/122015/5044333OTS: Deutsche Hospitality