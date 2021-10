Detlef Flintz ist TV-Redakteur beim WDR und Dozent für Verbraucherjournalismus an der Kölner Journalistenschule, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und der ARD. In den Tagesthemen lässt ihn der Haltungssender sagen: „Nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff.“ Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Noch

Der Beitrag Klimapolitik ist wie Coronapolitik: Behaupte irgendeine Koinzidenz und begründe mit ihr jede Willkür erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Fritz Goergen.