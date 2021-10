WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP hat im abgelaufenen Quartal dank starker Nachfrage nach Cloudsoftware weiter Boden gut gemacht. Auch das Lizenzgeschäft entwickelte sich nicht so schlecht wie von Experten befürchtet. So konnte SAP-Chef Christian Klein die Jahresprognosen des Dax -Schwergewichts mit den in der Nacht überraschend vorgelegten vorläufigen Zahlen erneut leicht anheben. Die Aktie der Walldorfer zog am Mittwoch deutlich an und könnte damit eine Erholung vom schwächeren Trends der vergangenen Wochen einläuten.

Der Kurs stieg nach Handelsbeginn um 3,4 Prozent auf 120,96 Euro. Im September hatte das Papier mit der mauen Entwicklung von Tech-Werten gut 8 Prozent verloren und die längerfristige Erholung vom Absturz vor rund einem Jahr zunächst beendet. Damals hatte Klein die Mittelfristprognosen wegen neuer Investitionen und wegen der Corona-Pandemie drastisch gekappt, was die Aktie innerhalb weniger Tage von rund 135 Euro auf im Tief unter 90 Euro hatte fallen lassen.