Gran Colombia kündigt Produktionszahlen und Vorschau für das dritte Quartal 2021 an

TORONTO, KANADA, Mittwoch, 13. Oktober 2021 - Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM; OTCQX: TPRFF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-g ...) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im September 2021 in seinem Betrieb Segovia insgesamt 17.213 Unzen Gold produzierte, womit sich die gesamte Goldproduktion im dritten Quartal 2021 auf 49.848 Unzen belief, verglichen mit 51.555 Unzen aus Segovia im dritten Quartal 2020. Das Unternehmen produzierte bei Segovia im dritten Quartal 2021 auch 52.382 Unzen Silber, verglichen mit 47.560 Unzen Silber im dritten Quartal des Vorjahres. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 belief sich die Gold- und Silberproduktion von Segovia auf 151.104 Unzen bzw. 164.270 Unzen, gegenüber 146.278 Unzen Gold und 134.820 Unzen Silber in den ersten neun Monaten des Jahres 2020.

Lombardo Paredes, Chief Executive Officer von Gran Colombia, kommentierte die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens mit den Worten: "Wir haben im dritten Quartal 2021 ein gleichmäßiges Produktionstempo beibehalten, einschließlich eines geplanten viertägigen Wartungsstillstands in der Anlage Maria Dama im Juli. Mit einer Gesamtproduktion von 201.187 Unzen Gold in Segovia am Ende des dritten Quartals, was einem Anstieg von 2 % gegenüber 2020 entspricht, sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Produktionsprognose von 200.000 bis 220.000 Unzen Gold in Segovia für das gesamte Jahr erfüllen werden. Wir sind auf dem besten Weg, unsere Erweiterung der Anlage Maria Dama auf 2.000 Tonnen pro Tag ("tpd") im vierten Quartal 2021 abzuschließen, und unsere Minen- und Brownfield-Explorationsprogramme verlaufen wie geplant. Darüber hinaus steht die Inbetriebnahme der neuen Polymetallanlage in Segovia kurz vor dem Abschluss und wir erwarten, dass wir im vierten Quartal 2021 die erste Konzentratproduktion haben werden. Ende September 2021 verfügten wir über Barmittel in Höhe von ca. 329 Mio. US$, einschließlich der Nettoerlöse von ca. 268 Mio. US$ aus der im August abgeschlossenen Emission von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 (Schuldverschreibungen") in Höhe von 300 Mio. US$, die für die Finanzierung des Projekts Toroparu in Guyana vorgesehen sind. Die Gold Notes wurden im September mit einem Teil des Nettoerlöses der Notes vollständig zurückgezahlt. Ende September 2021 hatten wir zusätzlich zu den Anleihen Wandelschuldverschreibungen im Wert von 18 Millionen CA$ ausstehen. ”