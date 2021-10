München/Zürich (ots) -



- Umsätze rund um Bitcoin und Co. haben sich seit 2016 weltweit mehr als

versechsfacht

- Handelsvolumina vor allem mit Derivaten und im OTC-Geschäft steigen deutlich

- Durch wachsendes Engagement institutioneller Anleger verändern sich zunehmend

die Rahmenbedingungen

- Finanzdienstleistern bieten sich als Market Maker, Broker, Asset-Manager,

Vermögensverwalter und Infrastrukturanbieter neue Chancen



Im Geschäft mit Kryptowährungen bahnt sich eine Zeitenwende an. Nach den Sturm-

und Drangjahren mit enormen Kursschwankungen, in denen insbesondere private

Anleger auf unregulierten Onlinemarktplätzen gehandelt haben, beginnt eine Ära

der Professionalisierung. Institutionelle Anleger forcieren die

Weiterentwicklung von Bitcoin und ähnlichen digitalen Zahlungsmitteln hin zu

einer eigenständigen Assetklasse. In welcher Geschwindigkeit sich dieser Wandel

vollzieht, zeigt eine aktuelle Marktanalyse der internationalen

Unternehmensberatung Bain & Company.









Danach sind die weltweiten Umsätze allein im Handel mit Kryptowährungen von 2016

bis 2020 von rund 2 Milliarden US-Dollar auf etwa 13 Milliarden US-Dollar

gestiegen (Abbildung). Im gleichen Zeitraum explodierte das Handelsvolumen

förmlich. Es schnellte von circa 400 Milliarden US-Dollar auf zuletzt rund 9,6

Billionen US-Dollar hoch. Das ist mehr als das Vierfache des Handelsvolumens an

den großen deutschen Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate

Exchange im Jahr 2020. Dabei entfielen im vergangenen Jahr nur noch 20 Prozent

der Kryptotransaktionen auf die vor allem von privaten Anlegern genutzten

Marktplätze. Das von institutionellen Anlegern dominierte außerbörsliche

OTC-Geschäft ("Over the Counter") vereinigte bereits 35 Prozent des Handels auf

sich. Drei Jahre zuvor waren es gerade einmal 5 Prozent gewesen. Noch

dynamischer entwickelte sich der Markt für Derivaten: Er stand 2020 für 45

Prozent des gesamten Handelsvolumens.



"Der Markt für Kryptowährungen institutionalisiert sich", stellt Dr. Christian

Graf, Bain-Partner und Finanzmarktexperte, fest. Professionelle Anleger

bevorzugten den OTC-Handel vor allem wegen der höheren Flexibilität. Mit

Derivaten sicherten sie sich zunehmend gegen die unverändert bestehenden

Ineffizienzen und hohe Volatilität im Markt ab. Angesichts des

milliardenschweren Engagements institutioneller Anleger ist aus Grafs Sicht der

Point of no Return überschritten: "Wir erleben die Entstehung einer neuen

Assetklasse."



Hohe Wachstumsdynamik im B2B-Geschäft



Dies zeigt auch eine Aufschlüsselung der Umsätze nach Marktteilnehmern. Danach Seite 2 ► Seite 1 von 3



