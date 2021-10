STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf DAX-Neuling unter Derivateanlegern gefragt

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf NIO Inc. (WKN MA2R3Z)

Die häufigsten Preisfeststellungen im bisherigen Handelsverlauf finden in einem Faktor-3X-Long Zertifikat auf NIO statt. Das Papier auf den chinesischen Elektroautobauer wird von den Stuttgarter Derivateanleger ausschließlich gekauft. Die NIO-Aktie legt 0,7% auf 31,20 Euro zu. 2. Knock-out-Call auf Symrise (WKN KB1ML4)

Ebenfalls steigen die Derivateanleger in einen Knock-out-Call auf Symrise ein. Der DAX-Aufsteiger wird am 26. Oktober seinen Zwischenbericht für Januar bis September vorlegen. Die Aktie des Duft- und Geschmackstoffherstellers notiert 0,4% leichter bei 113,60 Euro. 3. Call-Optionsschein auf ASML (WKN MA5YW7)

Der bereits seit Wochen sehr rege gehandelte Call-Optionsschein auf die ASML-Holding ist im bisherigen Handelsverlauf der meistgehandelte Optionsschein. Der Händler an der Euwax erhält überwiegend Kauforders in dem Optionsschein. Für die ASML-Aktie geht es um knapp 3% auf 660 Euro bergauf.

Euwax Sentiment Index

In den ersten zwei Handelsstunden pendelte der Euwax Sentiment um die Nulllinie herum. Mit den anziehenden Notierungen im DAX agieren die Stuttgarter Derivateanleger anscheinend zunehmend antizyklisch und setzen auf einen fallenden Index.