Reporting of trading in Tryg shares by Gert Ove Mikkelsen Nachrichtenquelle: globenewswire | 14.10.2021, 14:53 | | 15 0 | 0 14.10.2021, 14:53 | Board member Gert Ove Mikkelsen has purchased 490 Tryg shares at DKK 148.46 for a total amount of DKK 72,745 on 13 October 2021. Attachment 2021.10.14 Transaction statement, Gert Ove Mikkelsen



