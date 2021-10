EnWave kündigt Aktienrückkaufangebot an

Gemäß den Bedingungen des normalen Emittentenangebots kann EnWave bis zu 10.778.194 Stammaktien erwerben, was 10 % des öffentlichen Streubesitzes von EnWave ab dem 14. Oktober 2021 entspricht. Der Vorstand des Unternehmens ist der Ansicht, dass die Stammaktien zu Preisen gehandelt werden, die den Wert des Unternehmens, einschließlich seines Lizenzportfolios, seiner starken Finanzlage und seiner Wachstumsmöglichkeiten, nicht widerspiegeln. Dementsprechend ist EnWave der Ansicht, dass der Kauf und die Rückgabe von Stammaktien eine Möglichkeit darstellt, den Wert des Unternehmens für seine Aktionäre zu steigern. Die Liquiditätslage von EnWave ermöglicht die Durchführung des Angebots, ohne die anderen Möglichkeiten des Unternehmens zu beeinträchtigen.

Zum 14. Oktober 2021 hatte das Unternehmen 110.205.055 Stammaktien im Umlauf. Gemäß den TSXV-Richtlinien ist EnWave berechtigt, innerhalb eines 30-Tage-Zeitraums bis zu 2.204.101 Aktien zu erwerben, wobei die Höchstzahl von 10.778.194 Aktien nicht überschritten werden darf.

Die Käufe können am 29. Oktober 2021 beginnen und enden am 28. Oktober 2022 oder zu einem früheren Zeitpunkt, wenn EnWave seine Käufe gemäß der bei der TSXV eingereichten Absichtserklärung, ein normales Emittentenangebot abzugeben, abschließen kann. Die tatsächliche Anzahl der zu erwerbenden Stammaktien und der Zeitpunkt des Erwerbs werden vom Unternehmen festgelegt. Alle vom Unternehmen gekauften Aktien werden auf dem offenen Markt über die Einrichtungen der TSXV von Cormark Securities Inc. im Namen von EnWave in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSXV erworben und vom Unternehmen an seine Transferstelle zur Löschung übergeben. Der Preis, den EnWave für die erworbenen Stammaktien zahlen wird, ist der Marktpreis der Aktien zum Zeitpunkt des Erwerbs.