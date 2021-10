Labuan IBFC zum zweiten Mal in Folge auf der Shortlist für "International Captive Domicile 2021"

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Registriert einen Zuwachs von 8 neuen

konzerninternen Gründungen bis Juni 2021



Die führende globale Fachzeitschrift Captive Review hat kürzlich das Labuan

International Business and Financial Centre (Labuan IBFC) als "Internationales

Domizil" für die European Captive Review Awards 2021 in die engere Auswahl

genommen. Labuan IBFC ist die einzige asiatische Jurisdiktion, die in dieser

Kategorie neben anderen führenden globalen Domizilen in die engere Wahl gezogen

wurde, was die wachsende Anerkennung von Labuan IBFC in Europa unterstreicht.



Die European Captive Review Awards sind eine einzigartige Preisverleihung, die

sich dem Fachwissen über Captive-Versicherungen und Risikomanagement widmet und

Domizilen, Dienstleistungsanbietern, Captive-Eigentümern und anderen Akteuren

der Branche eine Plattform bietet, um das höchste Niveau an Exzellenz und

Innovation zu präsentieren.







Farah Jaafar, CEO von Labuan IBFC Inc . sagte: "Unser Bekanntheitsgrad in Europanimmt definitiv zu, und diese Nominierung ist ein großartiger Beweis für dieseTatsache. In den letzten Jahren hatten wir erhebliches Interesse undkonzerneigene Niederlassungen von europäischen Unternehmen, von denen einigeauch in Asien vertreten sind. Unser solider aufsichtsrechtlicher Rahmen, dieVerhältnismäßigkeit der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie unserMidshore-Angebot und unser guter Ruf machen uns zu einem idealen 'Zuhause' fürfirmeneigene Versicherungsvehikel."Farah fügte hinzu, dass Labuan IBFC mit mehr als 220 Lizenzinhabern der amschnellsten wachsende Markt für Risiko- und Rückversicherungsgroßhandel in Asienund den MENA-Ländern ist und nicht nur einen breiten, sondern auch einen tiefenMarkt für Captives bietet, um zu florieren. Labuan IBFC ist auch die einzigeJurisdiktion in Asien, die die Struktur einer geschützten Zellengesellschaft(Protected Cell Company, PCC) vorsieht, wobei bisher mehr als 10 PCCs zugelassenwurden.Das Jahr 2020 war ein Boomjahr für das Captive-Geschäft in Labuan: Es wurden 8neue Captives gegründet, so dass nun insgesamt 55 Captives von derGerichtsbarkeit zugelassen sind. Dies war die höchste Anzahl von Captives, dieim Jahr 2020 sowohl in Asien als auch in der MENA-Region gegründet wurden.Dieses Wachstum ist ungebrochen, und in der ersten Hälfte des Jahres 2021 wurdenbereits 8 neue Captives genehmigt.Das firmeneigene Versicherungsgeschäft von Labuan IBFC setzte seinenAufwärtstrend im Jahr 2020 mit einem Anstieg der Bruttoprämie um 8,7 % auf 497,5Mio. USD fort, wovon 65,4 % der Prämien aus internationalen Märkten stammen.