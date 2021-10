WOOHOO! ABOUT YOU feiert 10 Million Kund*innen in DACH mit innovativer Celebration-Kampagne

ABOUT YOU Holding SE: WOOHOO! ABOUT YOU feiert 10 Million Kund*innen in DACH mit innovativer Celebration-Kampagne 15.10.2021

Im März 2021 hat ABOUT YOU in Deutschland, Österreich und der Schweiz die 10 Millionen Kund*innen-Marke geknackt und zelebriert dies nun mit einem ganz besonderen Kampagnenkonzept: Bereits im August rief der Fashion Online Shop dazu auf, kreative und selbst produzierte Videos hochzuladen, in denen die Teilnehmer*innen zeigen, warum sie ABOUT YOU lieben. Aus allen eingesendeten Videos wurden fünf Gewinner*innen gekürt, deren Videos zur Produktion sämtlicher Marketing-Assets verwendet wurden. Am 15. Oktober 2021 startet der daraus entstandene TV-Spot.

Hamburg, 15. Oktober 2021 -Mit 10 Millionen Kund*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz feiert ABOUT YOU einen weiteren Meilenstein. Diesem widmet das Fashion-Tech-Unternehmen eine Celebration-Kampagne und stellt mit einem innovativen Konzept die Kund*innen ins Zentrum der Kampagne, welche in kurzen Videos ihren persönlichen ABOUT YOU WOOHOO Moment teilen. Aus den über 30.000 eingereichten Videos wählte ABOUT YOU im Anschluss die fünf originellsten und kreativsten Gewinner-Videos aus, deren Creator nicht nur 15.000 Euro erhielten, sondern auch Teil der groß angelegten DACH-TV-Kampagne sind.

"Die Tatsache, dass uns bereits 10 Millionen Kund*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen, ist definitiv etwas, das es wert ist, gefeiert zu werden und eine eigens dafür entwickelte Kampagne umzusetzen. Für uns war von Anfang an klar und wichtig, unsere Kund*innen in den Mittelpunkt dieser Kampagne zu stellen und sie nicht nur einzubeziehen, sondern sie für sich selbst sprechen zu lassen", erklärt Femke Bohling, Director Brand and Advertising bei ABOUT YOU.