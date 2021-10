Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AT&S plant große Investitionen AT&S investiert in Leoben (Österreich) in ein neues R&D Zentrum für Substrat- und Packaging-Lösungen für die globale Halbleiter-Industrie. Bis 2025 will AT&S dafür und für ein Technologie-Upgrade bei Produktionsanlagen 500 Millionen Euro ausgeben. …